Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Незалежную с солидным грузом ценной информации. Эксперты предупреждали, что это может нести определенные риски для его жизни и здоровья.

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Незалежную с солидным грузом ценной информации. Эксперты предупреждали, что это может нести определенные риски для его жизни и здоровья.Сообщения о бегстве Порошенко с Украины появились в началенедели. Сообщалось, что бывший президент вылетел из Киева вместе с семьей надвух самолетах. Последний раз борт политика заметили у Объединенных АрабскихЭмиратов, после этого его следы затерялись.Наблюдатели стали строить предположения о месте бегствабывшего президента и его семьи. На Украине против политика возбуждено более 10уголовных дел, так что оставаться на родине для него было опасно.Впрочем, ряд экспертов сомневались, что Порошенко можетгрозить реальный тюремный срок. "Максимум, что Петру Порошенко угрожает – этоизгнание из нашей страны по примеру многих других наших элит. Кто его непримет, скажите? Что, его не примут в Европе?" – заявил в эфиреинтернет-канала "Капитал" политический аналитик Руслан Бортник.Эксперт предупреждал, что Порошенко знает слишком много о"темных делишках" бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сынаХантера. "Конечно, это для него риски физические дополнительные", -отметил эксперт.Журналисты пошли еще дальше. " скорее грохнут,чем посадят" – материал с таким заголовком появился в издании"ПолитНавигатор". Очевидно, под словом "грохнуть"подразумевается убийство бывшего лидера Незалежной.Отъезд Порошенко с Украины произошел после провальноговыступления его партии "Европейская солидарность" на недавних выборахв Верховную раду. Это ослабляет и без того шаткое положение политика: неисключено, что против него могут возбудить новые уголовные дела.Почувствовав, что запахло жареным, бросился искатьпомощи в США. Сообщается, что интересы бывшего президента будут представлятькрупные американские лоббистские компании.