Сенат США утвердил кандидатуру на должность постпреда при ООН. Им стала предложенная Дональдом Трампом американский предприниматель и дипломат Келли Крафт.

Сенат США утвердил кандидатуру на должность постпреда при ООН. Им стала предложенная Дональдом Трампом американский предприниматель и дипломат Келли Крафт.Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34. В организации ее представят в ближайшее время.Там она уже работала: в 2007 году была делегатом, а в 2017 году стала послом США в Канаде — первой женщиной в этой должности, сообщает "Россия 24".В октябре прошлого года газета "Политико" привела мнение советников Трампа. По их мнению, назначение женщины постпредом при ООН поможет немного смягчить реакцию общества, последовавшую после назначения на должность судьи Верховного суда Бретта Кавано, обвинявшегося в сексуальных домогательствах.