В Островском районе ведется ремонт одной из самых оживленных дорог - подъезда к деревне Юрьево

В Островском районе ведется ремонт одной из самых оживленных дорог - подъезда к деревне ЮрьевоВ Островском районе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется ремонт одной из самых оживленных дорог - подъезда к деревне Юрьево. Как отмечают местные жители, это улучшит жизнь в населенном пункте, откроет возможности для создания новых производств и рабочих мест.Подъезд к деревне Юрьево – единственная транспортная артерия, которая связывает жителей двух населенных пунктов Юрьево и Красная поляна с федеральной трассой, районным и областным центрами.Сергей Крылов, представляющий Островский район в законодательном органе власти от партии «Единая Россия», отмечает, что эта дорога в качестве объекта для ремонта была выбрана не случайно.«Если будет дорога, оживится и экономика. Не исключаю, что откроется какое-то совершенно новое производство, появятся рабочие места. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - действительно ведет к улучшению жизни в глубинке», - отмечает Сергей Крылов.С перспективой в будущее смотрят и местные жители, которые не скрывают радости. «Дорога была - яма на яме. Я живу здесь 25 лет, и сколько помню, такого ремонта не было. Мы годами ездили по бездорожью на работу, в школу, по личным делам в райцентр. Времени на дорогу уходило много. Только в нашем селе проживает 500 человек, еще около двухсот – в деревне Юрьево. Сегодня ситуация кардинально меняется. Открываются хорошие перспективы. Мы все довольны, что такая программа дошла и до нашей глубинки», - рассказывает жительница села Красная поляна Галина Смирнова.Директор МУП «Тепловик» Сергей Лысинкин также с нетерпением ждет окончания ремонтных работ. Его предприятие занимается обслуживанием и ремонтом водопроводных сетей в с. Красная поляна.«Пользуемся этой дорогой очень часто. И если случалась какая-нибудь авария, добирались по ямам очень долго. Теряли время в пути. Сейчас естественно уменьшатся затраты на обслуживание транспорта, станем оперативней работать. Большое спасибо Президенту, губернатору, и администрации района за содействие в ремонте нашей дороги», - отметил Сергей Лысинкин.В настоящее время дорожники выполняют работы по устройству выравнивающего слоя асфальта. Всего предстоит уложить более 9 тысяч тонн асфальтобетона. Для удобства и безопасности движения дорогу расширят до 7 метров. Завершить работы планируется в октябре текущего года.В рамках нацпроекта планируется отремонтировать 3,6 км дороги. На эти цели регион привлек из федерального бюджета более 40 млн рублей.