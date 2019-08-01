В Италию к Дмитрию Шепелеву, где тот проводит отпуск, приехала его мать. Популярный телеведущий подшутил над родительницей, однако этот поступок вызвал неоднозначную реакцию у его поклонников.

В Италию к Дмитрию Шепелеву, где тот проводит отпуск, приехала его мать. Популярный телеведущий подшутил над родительницей, однако этот поступок вызвал неоднозначную реакцию у его поклонников.О приезде матери Дмитрий Шепелев сообщил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Шоумен отметил, что все прошло хорошо, но в аэропорту "потеряли" ее багаж. "Я отдал ей свой свитер, рубашку, наскребли всем миром шорты, футболки, купальник. В магазин идти отказывается – "Зачем, если завтра обещали привезти?!" День прошел, второй, третий – не везут чемодан (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал телеведущий.Шоумен даже подтрунивал над мамой, говоря, что ее внук Платон может переодеться, а она – нет. Но наконец чемодан доставили. "Мама на пляже. Решил ее разыграть. Положил ей в комнату другой чемодан, перевесил на него бирки из аэропорта, а ее настоящий спрятал. Написал сообщение, что багаж привезли, но немного не похож на ее, спросил, новый у нее чемодан что ли?" – поинтересовался у подписчиков Дмитрий Шепелев.Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Не все оценили юмор телеведущего. "Жестоко!", "Чет сомнительный розыгрыш", "Я бы на месте мамы оч разозлилась((", "Несмешно..." – высказали мнение подписчики о поступке Дмитрия Шепелева.В последнее время популярный телеведущий весьма активен в соцсети. Он почти каждый день делает новые публикации, делясь с поклонниками подробностями своей частной жизни. Ходят слухи, что Дмитрий Шепелев потому активизировался, что готовит к выходу свое новое шоу на YouTube.