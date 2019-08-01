С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года граждане России и еще 47 стран смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам.

С 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года граждане России и еще 47 стран смогут посещать Шри-Ланку по бесплатным визам.Бесплатные визы будут выдавать по прилету в аэропорту. Ранее за оформление виз на Шри-Ланку россиянам требовалось заплатить $35-40.Такая мера, по мнению властей Шри-Ланки, привлечет туристов после терактов на католическую Пасху. Тогда произошел рекордный обвал турпотока – 70 процентов, сообщает "Интерфакс".21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. Атаки были совершены на дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).В результате терактов погибли 250 человек, среди которых было 40 иностранцев.