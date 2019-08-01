Счетная палата России предложила поддержать классических исполнителей. Из отчета аудиторов следует, что спрос на академические концерты велик. Нужно развивать это направление музыки, однако никакой помощи законодательно не предусмотрено.

Счетная палата России предложила поддержать классических исполнителей. Из отчета аудиторов следует, что спрос на академические концерты велик. Нужно развивать это направление музыки, однако никакой помощи законодательно не предусмотрено, сообщает издание News.ru со ссылкой на Счетную палату.В сущности, уточняют журналисты, сейчас денег из бюджета хватает только на поддержание работы, но не на развитие классической музыки.Счетная палата особо указывает, что стимула к созданию концертов классической музыки высоко уровня в России нет. Что, конечно, наносит урон имиджу страны.