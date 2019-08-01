Таксисты из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников.

Таксисты из Нижнекамска Руслан Шамшутдинов и Ильшат Зайнагутдинов, обвиняемые в подготовке теракта в Татарстане, планировали массовое отравление сотрудников силовых структур и захват заложников.Как передает "Интерфакс", об этом служителей Фемиды проинформировал представитель следствия на заседании в Вахитовском райсуде Казани.По его информации, летом этого года обвиняемые призывали жителей Нижнекамска совершать теракты на территории России в интересах террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).Отмечается, что Шамшутдинов и Зайнагутдинов готовились также к отравлению сотрудников в ведомственных столовых МВД и ФСБ, собирались взять заложников, в том числе сотрудников правоохранительных органов – для того, чтобы выведать у них служебную информацию, а затем убить.Шамшутдинов в ответ заявил, что просто много "болтал" на тему терроризма, что же касается обвинений в попытке отравления правоохранителей, то вещества, которые у него нашли при задержании, по его словам, ему подкинули.Не согласен с обвинением и Зайнагутдинов, который отметил, что "все было по-другому" и тех вещей, которые оперативники обнаружили в автомобиле – "ранее там не было".Выслушав обе стороны, Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайство следствия, арестовав таксистов до 29 сентября. В рамках уголовного дела, которое возбуждено 29 июля следственным отделом УФСБ, двум фигурантам инкриминируется содействие террористической деятельности и публичные призывы к терроризму.Ранее сообщалось, что подозреваемые, у которых при задержании были обнаружены взрывные вещества и компоненты самодельных бомб, собирались провести теракт на объекте инфраструктуры в Татарстане.