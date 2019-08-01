Жители многоэтажного в китайском Чунцине спасли жизнь трехлетнему мальчику, который отправился исследовать балкон и свалился вниз, сообщает World Journal. Очевидец снял на видео спасательную операцию.

Жители многоэтажного в китайском Чунцине спасли жизнь трехлетнему мальчику, который отправился исследовать балкон и свалился вниз, сообщает World Journal. Очевидец снял на видео спасательную операцию.Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел днем 29 июля в районе Цзюлунпо 30-миллионного мегаполиса. Бабушка уложила внука спать, а сама отправилась за продуктами в магазин. Проснувшись, ребенок отправился искать взрослых и в итоге оказался на открытом балконе.Когда мальчика заметили соседи, он из последних сил цеплялся за перила, пытаясь вернуться в квартиру на шестом этаже. Очевидцы быстро принесли хранившийся в подъезде плотный материал для сбора мусора и растянули его под балконом. Совместными усилиями им удалось поймать упавшего ребенка.Юнца доставили в больницу, но спустя пару часов он уже был дома — врачи не диагностировали у него никаких травм.