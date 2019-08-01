Он спустился в траншею, и в это время обрушился грунт

Он спустился в траншею, и в это время обрушился грунтРегиональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели 55-летнего мужчины.По предварительным данным, 31 июля этого года бригада сотрудников «Водоканала» реконструировала канализационный коллектор на улице Механизаторов в Муроме.В обед двое работников бригады оставались на объекте. По зафиксированной обстановке следователи не исключают, что мужчины приступили к земляным работам по разрытию траншеи для подключения коммуникаций к жилым домам.55-летний работник спустился в траншею на глубину около 2 метров, и в это время обрушился грунт.Обстоятельства происшествия устанавливаются.