Он спустился в траншею, и в это время обрушился грунт
Он спустился в траншею, и в это время обрушился грунт
Региональный СледКом проводит доследственную проверку по факту гибели 55-летнего мужчины.
По предварительным данным, 31 июля этого года бригада сотрудников «Водоканала» реконструировала канализационный коллектор на улице Механизаторов в Муроме.
В обед двое работников бригады оставались на объекте. По зафиксированной обстановке следователи не исключают, что мужчины приступили к земляным работам по разрытию траншеи для подключения коммуникаций к жилым домам.
55-летний работник спустился в траншею на глубину около 2 метров, и в это время обрушился грунт.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.