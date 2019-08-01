Инспекторы ОГИБДД организовали для воспитанников детского лагеря «Лесной городок» игру «Юный пешеход».

Инспекторы ГИБДД региона продолжают проводить мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. На днях сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный посетили детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» в Камешковском районе. Специально для ребят стражи порядка подготовили интеллектуально-развлекательную игру «Юный пешеход».Три команды, в соответствии со сценарием, проходили несколько этапов, соревнуясь в эрудиции и знаниях правил дорожного движения. О сути заданий говорили сами названия этапов: «Кроссвордная», «Собери пешеходный переход», «Хороший велосипед» и т.д.Все участники быстро и практически без ошибок выполнили задания, показав высокий уровень знаний ПДД. Педагоги и воспитатели отметили, что этому способствуют, в том числе, и регулярные посещения лагеря сотрудниками ОГИБДД.Всем участникам соревнований были вручены почетные грамоты.Кроме этого, дорожные полицейские продемонстрировали детям техническое оборудование патрульного автомобиля ДПС и ответили на вопросы об особенностях несения службы в некоторых подразделениях полиции.