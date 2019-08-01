Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в России. Лидеры обсудили ситуацию по телефону, разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в России. Лидеры обсудили ситуацию по телефону, разговор состоялся по инициативе Вашингтона.Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке, сообщает пресс-служба Кремля.Владимир Путин отметил, что Россия воспользуется помощью США, если возникнет необходимость и рассказал американскому коллеге, что в Сибири уже создана мощная авиагруппировка для борьбы со стихийным бедствием. Путин расценил предложение Трампа, как залог будущего полноформатного восстановления отношений между Россией и США. Лидеры государств в ходе беседы обсудили также вопросы торговли.За сутки в России потушили почти 30 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. Самая сложная обстановка — в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Борьба с возгораниями продолжается на площади примерно 116 тысяч гектаров.За горящими лесами, находящимися в труднодоступных местах, ведется наблюдение; там огонь охватил около двух с половиной миллионов гектаров.Пожарным пришли на помощь военные. В Красноярский край вылетели самолеты и вертолеты с водосливными устройствами — всего двадцать единиц техники.