Беря пример с граждан США, не постеснявшихся назвать своего президента расистом, стоит перестать лукавить и называть внешнюю политику США в отношении Венесуэлы - “санкционной∎.

Звучит нелицеприятно, но 51 процент граждан СЩА в процессе социологического опроса признались, что считают своего президента расистом.В этом нет особой предвзятости или какой-то политической ангажированности. Просто американцы, исходя из своего преставления о том, что такое расизм, делают выводы из заявлений главы Белого дома.Примечательно, что самого Дональда Трампа это народное признание не сильно тревожит. Он публикует посты в соцсетях и делает заявления на публику в рамках своего представления о том, как должна строится президентская политика в США.Благодаря этому, или вопреки, но сегодня больше половины американцев готовы видеть Трампа во главе страны ещё один срок. Вряд ли это одни и те же американцы, но без совпадений точно не обошлось.Беря пример с граждан США, не постеснявшихся назвать своего президента расистом, стоит перестать лукавить и называть внешнюю политику США в отношении Венесуэлы — “санкционной”.После того, как США приняли решение наложить “санкции” на целый ряд иностранных компаний, в том числе из Китая, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов, Колумбии и Панамы, осуществляющих доставку гуманитарных грузов в Венесуэлу с целью её дальнейшей передачи особо нуждающимся жителям, действия Вашингтона нельзя рассматривать иначе, как политический терроризм.“Меры Вашингтона не ограничиваются курсом на экономическое удушение”, — заявила в ходе брифинга официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Очевидно, что прекращение гуманитарных поставок в условиях экономической блокады Венесуэлы, обернётся ухудшением жизни наиболее незащищённой категории граждан, а возможно и приведёт и к фатальным результатам.В Вашингтоне открыто заявляют, что предпринимаемые действия направлены на изменение политического устройства в Венесуэле и смены правящего руководства в Каракасе.То есть действия руководства США, вводящего “санкции” против гуманитарных миссий, и по американским и по российским законам подпадают под понятие “терроризма”. Устрашение мирного населения с целью повлиять на общественное мнение и решения политического руководства налицо.Возможно, Трампа, как и в истории с обвинением в расизме, подобное обстоятельство не слишком смущает, но стоит всё же называть вещи своими именами.