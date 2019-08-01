США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме. В американский санкционный список внесли министра иностранных дел Исламской республики. Ранее Вашингтон, пытаясь усмирить Тегеран, призвал создать коалицию в Персидском заливе.

США продолжат оказывать максимальное давление на Иран, пока Тегеран не откажется от своей безрассудной политики, заявляют в Белом доме. В американский санкционный список внесли министра иностранных дел Исламской республики. Ранее Вашингтон, пытаясь усмирить Тегеран, призвал создать коалицию в Персидском заливе.Тегеран в поисках решения ребуса в Персидском заливе. На фоне танкерной войны еще больше накалилась обстановка вокруг ядерной сделки. МИД Ирана заявил о готовности пойти уже на третий этап приостановки своих обязательств, раз европейцы не выполняют свою часть договоренностей по финансовому сотрудничеству и не способны повлиять на позицию Соединенных Штатов."Сегодняшняя напряженность и проблемы – это результат экономического терроризма США и неспособности Евросоюза выполнять свои обязательства. Это означает, что Европа соучаствует в экономическом терроризме. До сих пор не заработала система ИНСТЕКС, и мы не можем перевозить и продавать нашу нефть", — заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.Между тем не складывается американская коалиция в Ормузском проливе. Лондон, Берлин и Париж пытаются балансировать между опасно настроенным Вашингтоном и стратегическим партнером в ближневосточном регионе — Тегераном.Берлин продолжает делать ставку на диалог и говорит, что не поддерживает политику давления."Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.Против инициативы Вашингтона высказались все немецкие партии, в том числе оппозиционные. "Левые" назвали Персидский залив "пороховой бочкой", лезть в которую опасно для Германии. Так же считают и в немецком министерстве обороны."Вместе с Францией и Великобританией Германия продолжает добиваться дипломатического и мирного решения в Иране. Мы хотим, чтобы заключенный ядерный договор продолжал действовать и соблюдался. Как и другие международные партнеры, мы получили запрос от Соединенных Штатов о возможной миссии. Мы изучаем этот запрос, отдавая приоритет нашим политическим дипломатическим целям", — заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.В НАТО не поступали запросы на размещение сил в Ормузском проливе, и разговоры о такой возможности лишь подогреют ситуацию. В этом уверен генсек альянса Йенс Столтенберг. "Союзники НАТО обеспокоены ситуацией в заливе. Свобода судоходства имеет очень большое значение, и ряд стран альянса уже имеют в регионе свои силы. Но домыслы о присутствии сил НАТО в заливе могут лишь усилить напряженность".Ситуация в регионе серьезно обострилась после того, как Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер "Стена Имперо" по подозрению в нарушении международных правил судоходства. Британские Королевские ВМС восприняли этот эпизод как проверку их боеготовности. Так в интервью "Би-би-си" заявил командир британского фрегата, который пытался предотвратить задержание танкера, но не успел."У нас было 85 случаев взаимодействия с иранскими силами за неполный месяц. Часто мы обменивались предупреждениями по радиосвязи. Они проплывали на скорости у нас под носом. Кажется, что иранцы большую часть времени испытывают нашу решительность и проверяют реакцию".Иранской экономике меж тем приходится непросто. После выхода США из ядерной сделки местная валюта подешевела в несколько раз. Нынешний рыночный курс – 120 тысяч риалов за один доллар. Правительство Ирана планирует перейти на новую валюту – "туман", в ней будет на четыре нуля меньше.