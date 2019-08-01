Ему нужно было добраться до соседнего населенного пункта

Ему нужно было добраться до соседнего населенного пунктаВ конце июля этого года в ночное время в дежурную часть полицию в Судогде поступило сообщение об угоне автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего жителю Москвы. Мужчина рассказал, что неизвестный молодой человек, угрожая ножом, потребовал передать ему машину.По горячим следам оперативники поймали подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый 23-летний парень.Оказалось, что автомобиль злоумышленник угнал, чтобы доехать до соседнего населенного пункта и купить алкоголь.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.