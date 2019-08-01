С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян правила подачи заявок на получение визы, чтобы они соответствовали существующим директивам Евросоюза.

С 1 сентября Финляндия ужесточает для россиян правила подачи заявок на получение визы, чтобы они соответствовали существующим директивам Евросоюза.Сейчас для получения финской визы необходимо предоставить только анкеты, загранпаспорт, копию российского паспорта, фотографию и квитанцию об уплате визового сбора. С осени же, желающие получить визу должны будут приложить к заявлению билеты и документы, подтверждающие проживание во время поездки, а также доказать свою финансовую состоятельность справкой с места работы с информацией о зарплате и выпиской из банка за три предыдущих месяца."Эти изменения будут применяться с 1 сентября ко всем заявкам, поданным в дипломатические представительства Финляндии и в визовые центры Финляндии по всей России", — сообщили РИА Новости в МИД Финляндии.