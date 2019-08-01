Тело умершего российского боксера Максима Дадашева транспортировали из США в Россию. Сразу по прибытии в страну оно было перенаправлено в его родной город Санкт-Петербург. Прощание с погибшим спортсменом запланировано на 4 августа.

Тело умершего российского боксера Максима Дадашева транспортировали из США в Россию. Сразу по прибытии в страну оно было перенаправлено в его родной город Санкт-Петербург. Прощание с погибшим спортсменом запланировано на 4 августа. Об этом сообщает RT.Напомним, что Дадашев скончался после боя с пуэрториканским боксером Субриэлем Матиасом. В 11 раунде боя россиянин пропустил большое количество ударов от своего соперника, в результате чего бой был досрочно завершен. Дадашеву стало плохо, он потерял сознание и был доставлен в больницу с отеком мозга. Ему провели операцию. 23 июля он скончался.Поражение Дадашева от Матиаса стало для него первым в профессиональной карьере. Ему было 28 лет.