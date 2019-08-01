Российская теннисистка Анна Калинская в матче второго круга турнира в Вашингтоне, чей призовой фонд составляет 250 тысяч долларов, встречалась с пуэрториканкой Моникой Пуиг. 20-летняя россиянка взяла верх над соперницей в трех партиях со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Российская теннисистка Анна Калинская в матче второго круга турнира в Вашингтоне, чей призовой фонд составляет 250 тысяч долларов, встречалась с пуэрториканкой Моникой Пуиг. 20-летняя россиянка взяла верх над соперницей в трех партиях со счетом 2:6, 7:6 (7:5), 6:4.Теннисистки провели на корте 2 часа 37 минут. Это была их первая встреча в карьере на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации. В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович и американкой Хейли Баптист.Напомним, что россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Соревнования в Вашингтоне завершатся 4 августа.