Герцогиня Сассекская отказалась от пышного торжества. Меган Маркл не планирует грандиозный день рождения.

Герцогиня Сассекскаяотказалась от пышного торжества. Меган Маркл не планирует грандиозный деньрождения.Супруга принца Гарри нуждается вотдыхе. Об этом рассказал источник близкий к королевскому дворцу. Мол, Меган Маркл приходится нелегко: она вынуждена совмещатьматеринство с обязанностями члена монаршей семьи.По словам инсайдера, герцогиня Сассекская мечтает провестисвой 38-й день рождения, который состоится 4 августа, в кругу семьи, друзей звезда звать отказалась. Громкий ипафосный прием не планируется. К тому же Меган Маркл не хочет лишний раз бросатьсына на попечение нянь."Она так любит его, так увлечена родительством, что все еемысли больше сосредоточены на Арчи, а не на дне рождения. Она бы хотеланебольшой праздничный обед с семьей и тихую вечеринку", – цитируетприближенного к дворцу The Daily Express.По словам источника, подарок, который принц Гарри планируетсделать жене, держится в строжайшем секрете. Монарший отпрыск собирается удивить"Мег ничего не просила, но я уверен, что у него какие-тоособенные планы на этот день. А считает лучшим подарком своего маленькогоАрчи, она уже абсолютно счастлива", – резюмировал аноним.