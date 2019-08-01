Герцогиня Сассекская
отказалась от пышного торжества. Меган Маркл не планирует грандиозный день
рождения.
Герцогиня Сассекская
отказалась от пышного торжества. Меган Маркл не планирует грандиозный день
рождения.
Супруга принца Гарри нуждается в
отдыхе. Об этом рассказал источник близкий к королевскому дворцу. Мол, Меган Маркл приходится нелегко: она вынуждена совмещать
материнство с обязанностями члена монаршей семьи.
По словам инсайдера, герцогиня Сассекская мечтает провести
свой 38-й день рождения, который состоится 4 августа, в кругу семьи, друзей звезда звать отказалась. Громкий и
пафосный прием не планируется. К тому же Меган Маркл не хочет лишний раз бросать
сына на попечение нянь.
"Она так любит его, так увлечена родительством, что все ее
мысли больше сосредоточены на Арчи, а не на дне рождения. Она бы хотела
небольшой праздничный обед с семьей и тихую вечеринку", – цитирует
приближенного к дворцу The Daily Express.
По словам источника, подарок, который принц Гарри планирует
сделать жене, держится в строжайшем секрете. Монарший отпрыск собирается удивить
.
"Мег ничего не просила, но я уверен, что у него какие-то
особенные планы на этот день. А считает лучшим подарком своего маленького
Арчи, она уже абсолютно счастлива", – резюмировал аноним.