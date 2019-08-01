Певица отправилась в отпуск вместе с дочкой Оливией. Кети Топурия устроила фотосессию на пляже.

Певица отправилась в отпуск вместе с дочкой Оливией. КетиТопурия устроила фотосессию на пляже.В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото.Артистка, облаченная в белое бикини, позирует стоя на вышке для спасателей. КетиТопурия держит в руке небольшое приспособление для помощи утопающим.Поклонники пришли от снимка в восторг. Они отмечали, что звездавыглядит потрясающе и могла бы стать топ-моделью. Также интернет-обыватели удивились,почему возлюбленный Кети, рэпер Гуф, с которым, по слухам, певица восстановилаотношения, не препятствует публикации таких провокационных фото."Красотка) стринги? Гуф позволяет? (здесь и далее орфографияи пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а бывает более идеальнаяфигура? Я не видела ...", "Какая же онавсе таки безукоризненная ! Слава Богу , что Он создает такую красоту на земле!!!", "Спасатели Малибу или жизнь утопающих дерло рук самих утопающих?)))","Вы в блестящей форме🌹👏👏👏", "Уменя нет слов ты божественна", – писали подписчики .Отметим, не так давно вокалисткаспровоцировала новую волну сплетен о себе. Знаменитость вышла в свет с массивнымпомолвочным кольцом на безымянном пальце правой руки. Фанаты предположили, чтопростила Гуфа и дала ему второй шанс.Напомним, роман вокалистки ирэпера продлился недолго и закончился грандиозным скандалом. Гуф изменялТопурии с 18-летней провинциальной моделью.