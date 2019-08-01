Певица отправилась в отпуск вместе с дочкой Оливией. Кети
Топурия устроила фотосессию на пляже.
Певица отправилась в отпуск вместе с дочкой Оливией. Кети
Топурия устроила фотосессию на пляже.
В личном Instagram знаменитость опубликовала свежее фото.
Артистка, облаченная в белое бикини, позирует стоя на вышке для спасателей. Кети
Топурия держит в руке небольшое приспособление для помощи утопающим.
Поклонники пришли от снимка в восторг. Они отмечали, что звезда
выглядит потрясающе и могла бы стать топ-моделью. Также интернет-обыватели удивились,
почему возлюбленный Кети, рэпер Гуф, с которым, по слухам, певица восстановила
отношения, не препятствует публикации таких провокационных фото.
"Красотка) стринги? Гуф позволяет? (здесь и далее орфография
и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "а бывает более идеальная
фигура? Я не видела ...", "Какая же она
все таки безукоризненная ! Слава Богу , что Он создает такую красоту на земле
!!!", "Спасатели Малибу или жизнь утопающих дерло рук самих утопающих?)))",
"Вы в блестящей форме🌹👏👏👏", "У
меня нет слов ты божественна", – писали подписчики .
Отметим, не так давно вокалистка
спровоцировала новую волну сплетен о себе. Знаменитость вышла в свет с массивным
помолвочным кольцом на безымянном пальце правой руки. Фанаты предположили, что
простила Гуфа и дала ему второй шанс.
Напомним, роман вокалистки и
рэпера продлился недолго и закончился грандиозным скандалом. Гуф изменял
Топурии с 18-летней провинциальной моделью.