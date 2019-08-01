В финале товарищеского предсезонного турнира Audi Cup лондонский Тоттенхэм Хотспур на поле стадиона Альянц-Арена в немецком городе Мюнхен обыграл в серии пенальти Баварию.

В финале товарищеского предсезонного турнира Audi Cup лондонский "Тоттенхэм Хотспур" на поле стадиона "Альянц-Арена" в немецком городе Мюнхен обыграл в серии пенальти "Баварию".Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В составе лондонской команды голами отметились Эрик Ламела (19-я минута) и Кристиан Эриксен (59), а у немцев мячи забили Янн-Фите Арп (61) и Альфонсо Дэвис (81).В серии пенальти точнее оказались подопечные Маурисио Почеттино – 6:5. У лондонцев с точки не забил Эриксен, а у хозяев поля – Давид Алаба и Джером Боатенг.В матче за третье место мадридский "Реал" благодаря хет-трику Карима Бензема переиграл стамбульский "Фенербахче" (5:3).Напомним, Audi Cup – товарищеский двухдневный турнир, который проводится каждые два года, впервые соревнование прошло в 2009-м. "Тоттенхэм" стал четвертым победителем в истории кубка. Ранее его выигрывали "Бавария" (2009, 2013, 2015), "Барселона" (2011) и "Атлетико" (2017).