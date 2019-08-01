Президент США Дональд Трамп смог завершить публичное выступление, не потревожив жука, который ползал по его голове. Забавный инцидент случился в Вирджинии. Пользователи соцсетей принялись активно шутить по этому поводу.

Президент США Дональд Трамп смог завершить публичное выступление, не потревожив жука, который ползал по его голове.Забавный инцидент случился в Вирджинии. Трамп произносил речь в честь четырехсотлетия созыва Генеральной ассамблеи — данное событие считается началом американской демократии. Многие зрители не столько слушали главу государства, сколько следили за перемещениями крылатого насекомого по его волосам, сообщает телеканал "Россия 24". В социальных сетях появились разные версии: один из пользователей написал, что президента таким образом прослушивали. Другой анализировал чувства мошки, которая не может понять, на каком фрукте она оказалась. Наконец, еще один пользователь Twitter написал со всей уверенностью: "Готов спорить, этого жука подсадили русские!".Как сообщает издание Indy100, Дональд Трамп просто не обратил внимание на ползающего по его голове жука.Это далеко не первый курьезный случай, в котором оказывается президент США. В октябре 2018 Трамп не смог или просто не захотел разбираться в том, как закрывается его зонт. Это произошло в то время, как глава США заходил в самолет. В итоге американский лидер решил оставить зонт раскрытым за бортом самолета.