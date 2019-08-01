Сотни жителей Красногорска рискуют остаться без крыши над головой, хотя еще совсем недавно они праздновали новоселье. Местная администрация переселила их из ветхого жилья в новостройки, а спустя некоторое время выставила счет. За положенные по праву квартиры они должны заплатить миллионы рублей. Тех, кто не может, заставляют съехать.

Сотни жителей Красногорска рискуют остаться без крыши над головой. Местная администрация переселила их из ветхого жилья в новостройки, а спустя некоторое время выставила счет. За положенные квадратные метры новоселы должны заплатить миллионы рублей. Тем, у кого нет денег, предлагают съехать .Оксана Борисова получила квартиру как очередник три года назад. Но свидетельство о собственности до сих пор ей не дали. Администрация Красногорска требует доплатить за жилье почти четыре миллиона рублей.— Говорят: "Либо соглашаетесь, либо нет. Подписывайте". Я развернулась и ушла, ничего не подписывая.В похожей ситуации оказались почти двести жителей деревянных домов, которые признали ветхими. А для переселенцев в 2015 возвели многоэтажку. Квартиры в ней по размеру оказались больше. Жильцы рассказывают:— Нам было сказано: "Ребята, вы заплатите просто 16 тысяч рублей, мы с вами договор мены заключим и вы можете спокойно переезжать хоть сейчас.— Ключи от новых квартир мы получали, расписавшись в документах. Нам сказали, что теперь мы можем официально заниматься ремонтом.Но следующие три года дом не принимали на баланс. Как раз накануне подписания акта приема-передачи застрелился застройщик Амиран Георгадзе . Скандальная история — он убил четверых , в том числе и заместителя главы Красногорского района. С делами бизнесмена и его компании долго разбирались. В итоге с переселенцев потребовали доплатить уже не по шестнадцать тысяч, а по три миллиона."Это значит, что за каждый метр полезной площади — сто семьдесят две тысячи рублей", — рассказывает местная жительница.Еще один житель Красногорска Николай Кирсанов на вопрос о том, есть ли у него такие деньги, отвечает, что он пенсионер. "Мне в администрации сказали, чтобы я взял кредит на десять лет и постепенно расплачивался".Чиновники утверждают, что все по закону. Первоначальную оценку квартир делали четыре года назад, с тех пор стоимость жилья выросла."Платить придется. Потому что, к сожалению, сложилась такая ситуация, что за два года рынок сильно вырос. Никаких других у нас, к сожалению, на сегодняшний день нормативных возможностей освободить людей от оплаты этой разницы не существует, — прокомментировал заместитель главы Красногорска по вопросам земельно-имущественных отношений Михаил Шувалов.У юристов совсем другое мнение: доплачивать ничего не нужно, поскольку был договор мены. Он считается заключенным с момента передачи ключей, и расторгнуть соглашение нельзя."Люди вселились, им фактически де-факто передали помещение, ключи, подключили к коммуникациям, дали возможность сделать ремонт. Это значит, что вещь была передана и продавец согласился на ее передачу на тех условиях, которые были заключены ранее", — прокомментировал ситуацию юрист Константин Крохин.Денег у переселенцев нет. В новых квартирах они уже сделали ремонт. Жители уверены в том, что на них хотят нажиться."На одном из последних заседаний администрации, на котором присутствовали жители, в том числе и я, представитель администрации сказала, что на этом проекте они хотели получить пятьдесят миллионов рублей", — поделилась местная жительница.Переселенцы готовят иск. Свою правоту теперь будут доказывать в суде. А из администрации на днях прислали очередное предупреждение с требованием заплатить или покинуть квартиры.