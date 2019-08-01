Сын фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской тренируется даже на отдыхе. За спортивной формой шестилетнего Саши, которого родители ласково зовут Гном Гномыч, следит отец – олимпийский чемпион.

Сын фигуриста ЕвгенияПлющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской тренируется даже на отдыхе. Заспортивной формой шестилетнего Саши, которого родители ласково зовут ГномГномыч, следит отец – олимпийский чемпион.В аккаунте маленького Сашив Instagram Яна Рудковская опубликоваланебольшое видео. В кадре ее муж – Евгений Плющенко – помогает их общемуотпрыску делать растяжку. Мальчик серьезно занимается фигурным катанием.Сначала раскрасневшийся Плющенко-старший пытаетсятянуть ноги Гном Гномыча в продольном шпагате в положении стоя, а после, неудовлетворившись результатом, укладывает мальчика на газон, где продолжает "экзекуцию".Шестилетний Саша, судя по всему, уже привык терпеть боль, ребенок держитсяочень мужественно, попеременно он то вскрикивает от боли, то заходится смехом."Меня так мама раньшетянула, – говорит наследнику Евгений Плющенко, – и у меня был истерическийсмех, потом слезы, сопли, истерический смех. А потом, когда я научился этоделать, я все это делал сам".Подписчики отметили, что смотретьбез содроганий на тренировку Гном Гномыча невозможно. Особо впечатлительныебарышни не смогли дождаться конца записи, выключили раньше. Интернет-обывательницыжалеют шестилетнего Плющенко, обвиняя его родителей в жестоком обращении и издевательствах."Мне одному на это тяжелосмотреть? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. –Прим. ред.)", "Как жаль парня, уж простите", "Жалко мальчишку, ааа😭", "Бедныйребенок....он же не хочет....", "Бедныйребенок! Вот что родительское тщеславие с человеком делает!", "Кошмар!Пардон, но не смогла досмотреть до конца :(.", "Четт жалко пацана стало.Прекращайте хоть на камеру фиксировать. Дайте отдохнуть! Заслужил наверное...","Сам колека и сына колечит", – пишутсердобольные поклонникиК слову, были и те, ктовыступал на стороне Яны Рудковской и . Отмечалось, что именночерез боль, кровь и слезы зарабатываются олимпийские медали."Да, медали не простодаются. Удачи тебе мальчик! 😍", "Думаю, чтобольше всех его жалеет сам отец, но выхода нет. Либо работать, либо на всезабить", "Молодцы родители!!! Именно так становятся чемпионами!!! И гордостьюстраны!!! Через боль и большой труд👍👍👍УВАЖАЮ👍", "Спапкой не забалуешь!)))", – отмечали пользователи Сети.