Подозреваемый в расправе над 24-летней Екатериной Караглановой в Москве Максим Гареев раскрыл причины преступления. Также он сообщил правоохранителям, что познакомился с девушкой на интим-сайте.

Подозреваемый в расправе над 24-летнейЕкатериной Караглановой в Москве Максим Гареев раскрыл причины преступления.Также он сообщил правоохранителям, что познакомился с девушкой на интим-сайте.Задержанного по подозрению в убийстве модели-блогера33-летнего мужчину продолжают допрашивать следователи. Гареев не отрицает, что 26 июлянанес Екатерине Караглановой (Семочкиной – Прим. ред.) смертельные удары ножом вобласть груди, после чего та скончалась. Однако мужчина при этом заявил, чтодевушка сама виновата в своей смерти.Гареевпризнался, что в тот роковой день у них с любовницей был секс. По его словам,Екатерина вспомнила, что последний раз он приезжал к ней год назад, ипредположила, что следующая встреча их будет в 2020 году. Она советовала мужчине начинать копить на это деньги. Речь шла о сумме50 000 рублей за ночь, хотя можно выбрать и тариф дешевле – 10 000 рублей зачас интим-утех с красоткой.Преступникпожаловался следователям на свою жертву. "Она неоднократно оскорбляла меня,унижала мое сексуальное достоинство. Унижала мои финансовые возможности. И я несмог выдержать", – цитирует Максима Гареева сайтТакжезлоумышленник заявил, что виноват не только он, но и Катя, которая довела его унижениями."Она говорила, что пластическаяоперация не сделала меня лучше. Я психанул, когда Катясказала о моей денежной несостоятельности. В своей смерти она виновата сама", -поделился задержанный.Гареев признался,что хотел прийти в полицию, но боялся. Аргументировал это наличием ипотеки.Мол, если его посадят, ее придется выплачивать живущим в Челябинской области родителям.Поэтому, чтобы замести следы, мужчина стал собирать улики в серебряный чемодан.Сложил туда полотенца, которыми помыл полы, где была кровь, свои окровавленныеджинсы и одежду Караглановой. Еще взял три телефона девушки. Одежду вместе счемоданом он сжег в лесу, а смартфоны выбросил в карьер.По даннымблизкого к следствию источника, Гареева поймали в квартире в Котельниках. Напомним,тело Екатерины Караглановой нашли вквартире в престижном районе Раменки. Окровавленное тело девушки лежало вцентре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней был только пояс длячулок. Екатерина скончалась от потери крови.