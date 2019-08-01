Подозреваемый в расправе над 24-летней
Екатериной Караглановой в Москве Максим Гареев раскрыл причины преступления.
Также он сообщил правоохранителям, что познакомился с девушкой на интим-сайте.
Подозреваемый в расправе над 24-летней
Екатериной Караглановой в Москве Максим Гареев раскрыл причины преступления.
Также он сообщил правоохранителям, что познакомился с девушкой на интим-сайте.
Задержанного по подозрению в убийстве модели-блогера
33-летнего мужчину продолжают допрашивать следователи. Гареев не отрицает, что 26 июля
нанес Екатерине Караглановой (Семочкиной – Прим. ред.) смертельные удары ножом в
область груди, после чего та скончалась. Однако мужчина при этом заявил, что
девушка сама виновата в своей смерти.
Гареев
признался, что в тот роковой день у них с любовницей был секс. По его словам,
Екатерина вспомнила, что последний раз он приезжал к ней год назад, и
предположила, что следующая встреча их будет в 2020 году. Она советовала мужчине начинать копить на это деньги. Речь шла о сумме
50 000 рублей за ночь, хотя можно выбрать и тариф дешевле – 10 000 рублей за
час интим-утех с красоткой.
Преступник
пожаловался следователям на свою жертву. "Она неоднократно оскорбляла меня,
унижала мое сексуальное достоинство. Унижала мои финансовые возможности. И я не
смог выдержать", – цитирует Максима Гареева сайт
Также
злоумышленник заявил, что виноват не только он, но и Катя, которая довела его унижениями.
"Она говорила, что пластическая
операция не сделала меня лучше. Я психанул, когда Катя
сказала о моей денежной несостоятельности. В своей смерти она виновата сама", -
поделился задержанный.
Гареев признался,
что хотел прийти в полицию, но боялся. Аргументировал это наличием ипотеки.
Мол, если его посадят, ее придется выплачивать живущим в Челябинской области родителям.
Поэтому, чтобы замести следы, мужчина стал собирать улики в серебряный чемодан.
Сложил туда полотенца, которыми помыл полы, где была кровь, свои окровавленные
джинсы и одежду Караглановой. Еще взял три телефона девушки. Одежду вместе с
чемоданом он сжег в лесу, а смартфоны выбросил в карьер.
По данным
близкого к следствию источника, Гареева поймали в квартире в Котельниках. Напомним,
тело Екатерины Караглановой нашли в
квартире в престижном районе Раменки. Окровавленное тело девушки лежало в
центре комнаты поверх большого чемодана. Из одежды на ней был только пояс для
чулок. Екатерина скончалась от потери крови.