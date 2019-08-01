ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Аблина Евгения Львовича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Аблина Евгения Львовича, 12.01.1955 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 22 мая 2019 года.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серого цвета, носит бороду.Одежда: классический костюм черного цвета, белая рубашка, черные туфли. Имел с собой портфель и спортивную сумку.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29