Жители города пожаловались в прокуратуру.

Коммунальщики Трусовского района Астрахани засыпали ямы на дороге фрагментами надгробий, старыми искусственными цветами и другой кладбищенской атрибутикой. Все это они решили использовать вместо традиционного щебня.Жители города заметили, что в ходе ремонтных работ на улице Тренева используются нестандартные материалы и пожаловались в прокуратуру. Проверка подтвердила, что коммунальные службы действительно применяли "материалы, полученные при уборке городских кладбищ". Об этом сообщается на сайте ведомства.Такой подход противоречит законам "Об охране окружающей среды" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а потому в ближайшее время коммунальщиков обязали очистить дорогу "от фрагментов ритуальной атрибутики".