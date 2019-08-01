В Бельгии изъяли партию насыщенных токсичными веществами куриных яиц. Всего около 75 тысяч штук. Срок годности - до середины августа.

В Бельгии изъяли партию насыщенных токсичными веществами куриных яиц. Всего около 75 тысяч штук. Срок годности — до середины августа.Их продавали в пяти сетевых супермаркетах под разными марками. Также власти приостановили работу фермы, которая занималась поставками.Летом 2017 года в Европе произошел так называемый яичный кризис: на прилавках 25 стран Евросоюза появились товары, зараженные инсектицидом фипронил, которым куриц-несушек лечили от паразитов, передает телеканал "Россия 24".Согласно европейским нормам, это вещество использовать в птицеводческих хозяйствах нельзя.