Во время задержания фигурант пытался избавиться от полиэтиленового свертка, в котором находились запрещенные вещества.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в покушении на пособничество в приобретении и хранении наркотических средств.Фигурант попал в поле зрения оперативников в июне текущего года. Во время задержания подозреваемый пытался избавиться от полиэтиленового свертка, внутри которого находилось синтетическое наркотическое средство, массой более 1,6 граммов.Полицейскими установлено, что задержанный приобрел наркотическое средство по просьбе своего знакомого и в день задержания планировал передать ему запрещенные вещества.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.5 ст.33, ч.2 ст.228 УК РФ (покушение на пособничество в приобретении и хранении наркотических средств).Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения подозреваемым запрещенных веществ и проводят проверку на его причастность к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.