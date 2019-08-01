Цена продукции превысила 170 тысяч рублей
Цена продукции превысила 170 тысяч рублей
Полицейские обнаружили огромную партию немаркированной табачной продукции в одной из торговых точек Кольчугино. Товар без акцизов продавал 48-летний местный житель.
В помещении магазина оперативники нашли более 4,5 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 170 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, где мужчина приобрел эту продукцию.
Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.