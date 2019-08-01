Цена продукции превысила 170 тысяч рублей

Цена продукции превысила 170 тысяч рублейПолицейские обнаружили огромную партию немаркированной табачной продукции в одной из торговых точек Кольчугино. Товар без акцизов продавал 48-летний местный житель.В помещении магазина оперативники нашли более 4,5 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 170 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, где мужчина приобрел эту продукцию.Нарушителю грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.