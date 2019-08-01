Злоумышленник, действуя в составе организованной группы, совершил нападение на потерпевшего и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой...

Никулинским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор фигуранту уголовного дела о разбойном нападении с применением насилия.Как сообщалось ранее, злоумышленник, действуя в составе организованной группы, совершил нападение на потерпевшего и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове. Нападавшие похитили у гражданина пакет с денежными средствами, принадлежащими одной из организаций, а также его сумку.Общий материальный ущерб составил около 4,3 миллионов рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Фигурант уголовного дела скрылся от органов предварительного следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск.В апреле 2019 года сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний гражданин РФ, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Никулинским районным судом г. Москвы злоумышленнику вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28