В МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

«Сегодня в МВД России состоялась встреча Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева и временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.Глава МВД России и врио губернатора обсудили пути повышения эффективности деятельности региональной полиции, в том числе по раскрытию преступлений в сфере экономики, борьбе с коррупцией, защите природных ресурсов. Был предложен ряд конкретных мер, направленных на совершенствование механизма взаимодействия областного УМВД с другими органами исполнительной власти», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.