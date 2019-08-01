В морском порту Ростова-на-Дону задержали теплоход Восток. Об этом сообщает ГТРК Дон-ТР со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков. Известно, что на борту судна находятся 11 членов экипажа, среди которых 10 граждан России и гражданка Украины.

В морском порту Ростова-на-Дону задержали теплоход "Восток". Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на Российский профессиональный союз моряков. Известно, что на борту судна находятся 11 членов экипажа, среди которых 10 граждан России и гражданка Украины.По словам моряков, судовладелец не выплачивает зарплату своим сотрудникам. Задержка составляет около пяти месяцев, и общая сумма долга уже превысила 70 тысяч долларов. Как сообщили представители профсоюза, коллективный договор не заключался.Судно находится в ростовском порту с 20 июня. "Как рассказала инспектор Международной федерации транспортников по Новороссийску Ольга Ананьина, "Восток" задержал государственный портовый контроль", — уточнили в профессиональном союзе.