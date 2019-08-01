Большинство россиян, то есть 72%, все еще считает телевидение основным источником информации. Однако число тех, кто доверяет информации, поступающей из ТВ, все меньше – 54%. Хотя еще 10 лет назад эта цифра составляла 80%, следует из опроса общественного мнения, проведенного Левада-Центр.

Большинство россиян, то есть 72%, все еще считает телевидение основным источником информации. Однако число тех, кто доверяет информации, поступающей из ТВ, все меньше – 54%. Хотя еще 10 лет назад эта цифра составляла 80%, следует из опроса общественного мнения, проведенного "Левада-Центром". Причем смотрят телевизор в основном люди старше 35 лет. Молодежь же все больше пользуется социальными сетями.Социологи отмечают, что самым популярным продолжает оставаться телеканал "Россия 1". Его смотрят 48% опрошенных. На втором месте "Первый канал". От лидера он отстает всего на 1%. Следом идут НТВ — 36% и "Россия 24" – 31%.Социальные сети между тем стремительно набирают аудиторию. Если 10 лет назад они служили источником информации для 9% населения. То сейчас ими пользуются свыше 30% россиян.Самая известная социальная сеть страны на сегодняшний день — "Вконтакте". В ней зарегистрированы 42% граждан. Аккаунты в "Одноклассниках" имеют 33% опрошенных, в Youtube – 30%, в Instagram – 23%.