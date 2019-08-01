Злоумышленник, угрожая ножом, неправомерно завладел автомобилем жителя соседнего региона.

24 июля текущего года в ночное время в дежурную часть ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о неправомерном завладении автомобилем «Форд Фокус», принадлежащем жителю города Москвы. Заявитель пояснил, что неизвестный молодой человек, угрожая ножом, потребовал передать ему транспортное средство.По горячим следам правоохранители провели оперативные мероприятия, передали информацию всем наружным нарядам полиции, опросили возможных очевидцев происшествия. В результате проведенной работы в течение нескольких часов личность подозреваемого установили. Им оказался ранее судимый 23-летний местный житель. Фигурант был задержан на территории района.В дальнейшем полицейские установили, что автомобилем злоумышленник завладел, чтобы доехать до соседнего населенного пункта и купить спиртное.Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем с угрозой применения насилия).Фигурант заключен под стражу.