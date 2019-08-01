Популярный в Сети блогер
Лена Миро поняла, почему поклонницы британской королевской семьи постоянно сравнивают
между собой герцогинь Сассекскую и Кембриджскую. По мнению обозревательницы, женщины
подсознательно ассоциируют себя либо с Меган Маркл, либо с Кейт Миддлтон.
Популярный в Сети блогер
Лена Миро поняла, почему поклонницы британской королевской семьи постоянно сравнивают
между собой герцогинь Сассекскую и Кембриджскую. По мнению обозревательницы, женщины
подсознательно ассоциируют себя либо с Меган Маркл, либо с Кейт Миддлтон.
Супруга принца Уильяма – Кейт,
по словам Миро, это классический пример хорошей девочки. Миддлтон плывет по
течению: делает только то, что ей говорят. Супруга принца Гаррри – Меган –
наоборот, прогибает людей и обстоятельства под себя. Ее Лена охарактеризовала
как "классическую стерву".
"Новое доказательство тому
– заявление принца Гарри о том, что у них с Меган будет – максимум! – Двое
детей, что в переводе означает: Меган Маркл рожать больше не будет. Не хочет,
а, значит, и не будет, и никакой многовековой инкубаторский протокол английской
монархии ей – не указ", – рассудила блогер в своем ЖЖ.
Принц Гарри, говорит Лена, жену
от "радостей" материнства уже отмазал. Заявил в интервью, что планета и так перенаселена,
а экологический кризис только набирает обороты.
"Еще и вечно беременную
Кейт дурой походя выставила. Посмотрела Меган на эту замученную женщину,
которой даже ботокс вколоть не разрешают (запрещено протоколом), зафигарила в
свои щечки филлеры, подняла бровки инъекциями и поставила мужу условие: "Не
буду больше рожать!" – добавила обозревательница.
Боле того, до этого
построила всю королевскую прислугу и навязала соседям правила общения с ней.
Мол, собак моих не гладить, меня и мужа не фотографировать и держаться на
расстоянии.
"Пока курица Кейт вымученно
улыбается и машет, попутно мучаясь токсикозом, Меган живет так, как ей
нравится. Женщины, которые прогибают обстоятельства под себя, симпатизируют
жене принца Гарри, а податливая Кейт их раздражает. Те же, кто сами
прогибаются, очень не любят таких выскочек, как Меган, и хорошо понимают Кейт",
– резюмировала Лена Миро, добавив, что друг друга стоят.