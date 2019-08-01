Популярный в Сети блогер Лена Миро поняла, почему поклонницы британской королевской семьи постоянно сравнивают между собой герцогинь Сассекскую и Кембриджскую. По мнению обозревательницы, женщины подсознательно ассоциируют себя либо с Меган Маркл, либо с Кейт Миддлтон.

Популярный в Сети блогерЛена Миро поняла, почему поклонницы британской королевской семьи постоянно сравниваютмежду собой герцогинь Сассекскую и Кембриджскую. По мнению обозревательницы, женщиныподсознательно ассоциируют себя либо с Меган Маркл, либо с Кейт Миддлтон.Супруга принца Уильяма – Кейт,по словам Миро, это классический пример хорошей девочки. Миддлтон плывет потечению: делает только то, что ей говорят. Супруга принца Гаррри – Меган –наоборот, прогибает людей и обстоятельства под себя. Ее Лена охарактеризовалакак "классическую стерву"."Новое доказательство тому– заявление принца Гарри о том, что у них с Меган будет – максимум! – Двоедетей, что в переводе означает: Меган Маркл рожать больше не будет. Не хочет,а, значит, и не будет, и никакой многовековой инкубаторский протокол английскоймонархии ей – не указ", – рассудила блогер в своем ЖЖ.Принц Гарри, говорит Лена, женуот "радостей" материнства уже отмазал. Заявил в интервью, что планета и так перенаселена,а экологический кризис только набирает обороты."Еще и вечно беременнуюКейт дурой походя выставила. Посмотрела Меган на эту замученную женщину,которой даже ботокс вколоть не разрешают (запрещено протоколом), зафигарила всвои щечки филлеры, подняла бровки инъекциями и поставила мужу условие: "Небуду больше рожать!" – добавила обозревательница.Боле того, до этогопостроила всю королевскую прислугу и навязала соседям правила общения с ней.Мол, собак моих не гладить, меня и мужа не фотографировать и держаться нарасстоянии."Пока курица Кейт вымученноулыбается и машет, попутно мучаясь токсикозом, Меган живет так, как ейнравится. Женщины, которые прогибают обстоятельства под себя, симпатизируютжене принца Гарри, а податливая Кейт их раздражает. Те же, кто самипрогибаются, очень не любят таких выскочек, как Меган, и хорошо понимают Кейт",– резюмировала Лена Миро, добавив, что друг друга стоят.