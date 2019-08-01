Режим прекращения огня в Идлиб возможен только если стороны будут соблюдать Сочинские соглашения, и бандиты, обосновавшиеся в этом районе, отведут боевиков на 20 километров от зоны деэскалации. Такие условия предложил Дамаск.

Режим прекращения огня в Идлиб возможен только если стороны будут соблюдать Сочинские соглашения, и бандиты, обосновавшиеся в этом районе, отведут боевиков на 20 километров от зоны деэскалации. Такие условия предложил Дамаск, пишет "Интерфакс" со ссылкой на агентство SANA.Напомним, ранее Министерство обороны России отчиталось об обстановке в зоне Идлиб. Так, рынок, который, по мнению западных СМИ, разбомбила российская авиация, оказался цел.Кроме того, Минобороны располагает информацией, что боевики в Идлибе готовят наступление и стягивают дополнительные силы. В юго-западную часть региона уже переброшены около 500 террористов.Российские вооруженные силы, в свою очередь, точечно уничтожают технику террористов. За полтора месяца они ликвидировали 11 танков, 17 БМП, 12 реактивных систем залпового огня, 29 пикапов с тяжелым вооружением, и три склада, где хранилось до 40 дронов.