Сын Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен - был ликвидирован в течение последних двух лет. Такое предположение исходит от официальных лиц США.

Электронная версия The New York Times опубликовала материал, в котором сообщается, что сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена — Хамза бен Ладен — был ликвидирован в течение последних двух лет. Такое предположение исходит от официальных лиц США.Какую роль в возможной спецоперации сыграла разведка США, официальный Вашингтон не знает, но однозначно уверен, что все произошло при администрации действующего президента США Дональда Трампа.Госдепартамент США в начале 2019 года объявил, что власти готовы заплатить миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена. Как уточняет издание, Вашингтон не был уверен в том, что Хамза бен Ладен убит, требовались подтверждения этого факта.Президент Трамп отказался подтвердить, является ли правдивой информация о смерти Хамзы бен Ладен, передает ТАСС."Я не хочу комментировать это".Американские власти считают, что Хамзу бен Ладена готовили к тому, чтобы он занял место одного из главарей группировки.