Мужчина обманул как минимум 28 человек

Мужчина обманул как минимум 28 человекЖителя Владимира обвиняют в присвоении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Мужчина создал сеть фирм по изготовлению и продаже мягкой мебели, а также по реализации мебели от других производителей.Злоумышленник заключал с заказчиками договоры купли-продажи, по условиям которых клиенты вносили предоплату не ниже 70% от общей стоимости всего заказа. После получения денег, обвиняемый присваивал их себе. Заказчики оставались без мебели.Таким способом мужчина обманул как минимум 28 человек. Общая сумма ущерба превысила 2,8 млн рублей.Уголовное дело направлено в суд.