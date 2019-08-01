На сегодня в регионе около 6 тысяч граждан обратились в лесничества с заявками на получение древесины

На сегодня в регионе около 6 тысяч граждан обратились в лесничества с заявками на получение древесины30 июля на свое второе заседание в обновленном составе собрался Общественный совет при департаменте лесного хозяйства администрации Владимирской области. Члены совета обсудили инициативы департамента по вопросам обеспечения граждан древесиной для собственных нужд.Этот вопрос ранее на первом заседании Совета и вновь вызвал жаркие споры. Напомним, речь идет о внесении изменений в Закон Владимирской области от 14.11.2007 № 146-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Владимирской области». Сегодня действующие во Владимирской области нормативы – 150 куб. м древесины на строительство дома 1 раз в 50 лет и 20 куб. м на отопление ежегодно, департамент же предлагает снизить данный нормативы до 100 куб. м и 10 куб. м соответственно.«Чем вызвана данная инициатива департамента? Для всех ли категорий граждан предлагается снизить норматив?», - задала вопросы председатель Совета Галина Есякова, председатель Комиссии по экологии, охране окружающей среды, градостроительству, земельной и аграрной политике Общественной палаты Владимирской области. По мнению департамента лесного хозяйства, предлагаемая мера поможет уменьшить очередь граждан на получение древесины и снизить сроки ожидания. На сегодня во Владимирской области около 6 тысяч граждан обратились в лесничества с заявками на получение древесины.«При этом в первую очередь древесина в соответствии с законодательством выделяется льготным категориям населения - погорельцам и многодетным, удовлетворение же заявок «обычных» граждан порой происходит через год, два и более. Причина долгого ожидания получения желающими леса «на корню» - в недостаточном объеме расчетной лесосеки, которую можно выделить для нужд граждан, и в низком качестве лесного фонда. Понятно, что каждый заявитель рассчитывает получить для строительства хвойный лес и поближе к своему жилищу, но участков с такой древесиной в регионе немного. Неравномерно и распределение очереди по территориям - если в Александровском и Кольчугинском районах ее практически нет, то в Гусь-Хрустальном районе в ней состоят сотни человек», - пояснила заместитель директора департамента Светлана Артемьева.Она рассказала членам совета о том, что для изучения и анализа ситуации, а также оценки возможной социальной реакции на предложение департамента по снижению нормативов получения древесины, была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители ряда департаментов администрации области и отдельных органов местного самоуправления. По итогам проведенных заседаний рабочей группы можно сделать вывод, что на местах вероятное снижение нормативов воспринимают с большой тревогой.Члены Общественного совета не сразу пришли к единому мнению по поводу инициатив департамента лесного хозяйства. Общественников беспокоило, достаточно ли будет предлагаемых объемов леса для строительства индивидуального дома и его отопления, не вызовет ли снижение нормативов социальную напряженность.Владимирские специалисты лесного хозяйства ответили на эти опасения сравнительными данными по другим регионам. Например, в Московской, Ярославской, Вологодской и ряде других областей установлен норматив по заготовке древесины для строительства жилых домов до 100 куб.м. В Ивановской, Рязанской, Липецкой, Новосибирской областях норматив заготовки дров составляет до 10 куб. м в год, тем самым количество граждан, обеспеченных древесиной, увеличивается, а указанного объема вполне достаточно для строительства среднего жилого дома.По итогам дискуссии члены Общественного совета выступили против снижения действующего норматива на отпуск древесины для отопления, но решили поддержать предложение департамента о снижении норматива древесины на строительство дома до объема в 100 куб. м. Данная мера, по мнению многих общественников, поможет не только быстрейшему продвижению очереди, но и будет способствовать сохранению лесов региона и снизит число случаев, когда отдельные недобросовестные граждане обходят с помощью различных мошеннических схем установленный законом запрет на отчуждение древесины третьим лицам.Вместе с тем, члены совета предложили департаменту лесного хозяйства находить и использовать и другие способы уменьшения существующей очереди на получение древесины. «Необходим более жесткий контроль за персональным составом граждан, обращающихся с заявлениями на получение древесины. Наведению порядка здесь может помочь создание соответствующей единой базы данных, своевременное внесение в нее изменений после выделения гражданину древесины, а также использование современных программных методов», - считает член совета, представитель областной организации Всероссийского общества охраны природы Ольга Канищева.Еще одним пунктом повестки заседания стало обсуждение вопроса о включении многодетных граждан в категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение древесины для собственных нужд в объеме 200 куб.м. По действующему областному закону, таким правом обладают только те многодетные граждане, которые располагают земельным участком для индивидуального жилищного строительства, независимо от способа приобретения земли (в собственность или в аренду). Однако в Законодательное Собрание области поступило обращение от одного из жителей с предложением дать соответствующее право всем многодетным семьям, независимо от основания получения ими земельного участка под строительство дома. С поручением рассмотреть данное обращение в департамент лесного хозяйства обратился губернатор области Владимир Сипягин.По мнению специалистов департамента, существующая острота вопроса и количество желающих получить древесину не позволяют расширять «льготный список». Так, на сегодня в очереди среди граждан, имеющих первоочередное право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, состоит 317 человек из льготных категорий - 146 погорельцев и 171 многодетная семья. «Только в одном Камешковском районе дефицит в древесине для обеспечения льготных категорий составляет 8,4 тыс. куб. м, а это трехгодичная расчетная лесосека! Аналогичная ситуация и по многим другим лесничествам», - привела аргументы Светлана Артемьева. В итоге члены Общественного совета поддержали позицию департамента и предложили не расширять перечень льготных категорий граждан, имеющих право на внеочередное получение древесины.Члены Общественного совета и представители департамента лесного хозяйства решили поддерживать постоянный диалог по насущным вопросам лесопользования, представляющим интерес для гражданского общества. Так, Наталья Баранкова, куратор Всемирной экологической акции «Сделаем» во Владимирской области, предложила в ближайшее время обсудить вопросы расширения форм экологического просвещения населения.