В соревнованиях приняли участие более 80 сотрудников органов внутренних дел региона.

31 июля в Суздальском районе Владимирской области прошел лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по летнему служебному биатлону. Ежегодные соревнования посвящены памяти инспектора ДПС ГАИ Ковровского ГОВД старшины милиции Алексея Балабина.Алексей Леонтьевич Балабин родился 17 октября 1959 года в городе Коврове. Поступил на службу в ГАИ после возвращения из армии, где служил в воздушно-десантных войсках. Характеризовался как отличник боевой и политической подготовки. Принимал активное участие в жизни коллектива отдела. Неоднократно поощрялся руководством ОВД.Коллеги отзывались об Алексее как об ответственном сотруднике и верном товарище.Дежурство в ночь на 31 июля 1992 года стало для Алексея роковым. Сотрудник милиции был тяжело ранен во время преследования преступника. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Семья потеряла заботливого мужа и отца, родители - любящего сына, коллектив - добросовестного сотрудника и прекрасного товарища.На протяжении 22 лет во Владимирской области проходит чемпионат, посвященный памяти погибшего сотрудника.В открытии Чемпионата в этом году приняли участие начальник УРЛС УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин, заместитель начальника управления-начальник отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Ершов, а также вдова погибшего сотрудника Татьяна Балабина.Более 80 сотрудников органов внутренних дел Владимирской области, преодолевали по два огневых рубежа. По условиям, соревнования проходили в виде эстафеты. Протяжённость этапов для участников первой группы, в которую вошли мужчины в возрасте свыше 35 лет и женщины всех возрастных групп, составила 2 километра, а для участников второй группы, в которой состязались мужчины в возрасте до 35 лет – 3 километра.Командное первенство определялось по наименьшему времени, набранному всеми участниками команды, по времени последнего финишировавшего участника команды, а также с учетом штрафного времени, набранного участниками за промахи при стрельбе.По результатам соревнований сильнейшими по первой группе были признаны команды УМВД России по городу Владимиру, ОМВД России по Александровскому району и МО МВД России «Муромский».Во второй группе призовые места завоевали представители ОСН "Гром" УНК УМВД России по Владимирской области, ЦПП УМВД России по Владимирской области и ОМВД России по Суздальскому району.Целью соревнований также было выявление сильнейших спортсменов для последующего участия в Чемпионате МВД России. В личном зачете среди мужчин в возрасте до 35 лет лучшим стал Александр Корнилов (УМВД России по городу Владимиру), среди мужчин старшей возрастной группы победил Алексей Большаков (ОСН "Гром" УНК УМВД России по Владимирской области), среди женщин первое место завоевала Наталья Волгина (УМВД России по городу Владимиру).На торжественной церемонии закрытия 22 чемпионата по летнему служебному биатлону победителям вручили кубки, грамоты и медали.