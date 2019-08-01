Для сохранения леса нужно разбивать его на просеки там, где это возможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо расширить просеки до уровня, который позволит остановить как низовой, так и верховой пожар.

Для сохранения леса нужно разбивать его на просеки там, где это возможно, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, необходимо расширить просеки до уровня, который позволит остановить как низовой, так и верховой пожар.Уже сегодня можно многое сделать для предотвращенияраспространения лесных пожаров, сказал председатель нижней палаты парламентскимжурналистам. "В прошлом году были приняты дополнительные нормы федеральногозаконодательства, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров. Болееширокая просека позволяет остановить распространение пожара", – сказалспикер.Но вместо расширения просек лесорубы стараются получитьучастки под вырубку с более дорогими породами деревьев, отметил Володин,добавив, что такой подход распространен повсеместно."Было бы правильно, чтобы структуры, которые занимаютсявыдачей разрешений на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, вприоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек",– сказал председатель нижней палаты.Для сохранения леса нужно обязательно разбивать его напросеки, указал спикер. Сегодня их ширина составляет максимум шесть метров.Необходимо расширить их до такого уровня, чтобы остановить низовой и верховойпожары, подчеркнул Володин.В свою очередь Госдума запросит информацию о мерах, принятыхпрофильными ведомствами после принятия нормы, допускающей расширение просек.Также рабочая группа нижней палаты проанализирует законодательство иправоприменительную практику и внесет предложения по доработкенормативно-правовой базы.Володин призвал власти в регионах ответственнее подходить клесоустройству. Прежде всего это касается выдачи порубочных билетов там, гдеотсутствуют просеки, отметил спикер Госдумы."Между получением сверхприбыли от вырубки лесов исохранением наших лесных богатств надо выбирать второе", – подчеркнулВолодин.Напомним, режим чрезвычайной ситуации из-за масштабныхлесных пожаров введен на всей территории Красноярского края и Иркутскойобласти, а также в отдельных районах Бурятии и Якутии. Общая площадь охваченныхогнем территорий в настоящее время составляет около трех миллионов гектаров, взоне задымления находятся более 800 населенных пунктов. В тушении пожаровучаствуют почти три тысячи человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов.