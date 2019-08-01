Помощь в восстановлении размытых дорог в Бурятии окажет министерство транспорта России. Об этом договорились в ходе встречи глава Бурятии Алексей Цыденов и вице-премьер правительства Максим Акимов.

Помощь в восстановлении размытых дорог в Бурятии окажет министерство транспорта России. Об этом договорились в ходе встречи глава Бурятии Алексей Цыденов и вице-премьер правительства Максим Акимов.Как информирует ГТРК "Бурятия", в республике паводком уничтожены региональные и муниципальные дороги в Закаменском, Селенгинском, Джидинском и Кяхтинском районах. В настоящий момент на большинстве участков трасс уровень рек и грунтовых потоков нормализуется, однако, на дорожном полотне остаются размывы.Пока сохраняется ограничение движения на протяжении одного километра трассы Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск. Вода там достигла полутора метров высоты, что затрудняет движение не только легковому транспорту. но и большегрузным машинам.