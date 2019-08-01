Вратарь сборной России и московского Локомотива Маринато Гильерме рассказал, что не собирался покидать железнодорожников, потому что хочет выступать в нашей стране только за одну команду. Также он сообщил, что никогда не перейдет в столичный Спартак.

Вратарь сборной России и московского "Локомотива" Маринато Гильерме рассказал, что не собирался покидать "железнодорожников", потому что хочет выступать в нашей стране только за одну команду. Также он сообщил, что никогда не перейдет в столичный "Спартак"."Хочу играть в России за одну команду, мечтаю завершить карьеру в "Локомотиве". В "Спартак" не перейду", – цитирует Гильерме Sports24.Также он прокомментировал свои слова о том, что никогда не перейдет в "Спартак". "Да. Я ведь сдержал их", – заявил футболист.Напомним, что "Спартак" в нынешнее межсезонье хотел приобрести у "Локомотива" Гильерме, однако вратарь "железнодорожников" продлил контракт с красно-зелеными.