Российская телеведущая и актриса снялась в откровенной фотосессии в купальнике. Эвелина Бледанс поделилась снимками с поклонниками на своей странице в Instagram.

Российская телеведущая и актриса сняласьв откровенной фотосессии в купальнике. Эвелина Бледанс поделилась снимками споклонниками на своей странице в Instagram.Звезда позирует вкадре в розовом купальнике на фоне крымского пейзажа. Свою публикацию ЭвелинаБледанс дополнила мотивирующим комментарием."45 – баба ягодка опять, а 50 – обнуление. И опять новаяжизнь – наивность, ожидания, розовые чепчики. Девочки, не бойтесь возраста, несмотрите в паспорт, ни в свой, ни в мой, ни в чей. Принимайте то, что вы видитесейчас, и наслаждайтесь. Видите свет, который идет от этой фотки? Чувствуетеэнергию? Заряжайтесь, у меня ее много, я готова делиться", – написала знаменитость.Большинство пользователей соцсети пришли в восторг от того, как она выглядит всвои 50 лет."Что помогает вашему животику быть таким идеальным", "Эвелина,Вы прекрасны! Прекрасный пример для многих девушек, женщин", "Вывообще стареть собираетесь? Я молодой парень и даже для меня ваша внешность ещеогого", "Ничего себе, цветочек. Даст фору молодым", "У менявстал!", "Этовообще законно быть такой красоткой?", "Эва, вы эталон красоты, я вамивосхищаюсь", – – высказалисьвосторженные фолловеры .Однако были и те, кто пристыдил артистку за откровенные снимки,которые она позволяет себе выкладывать в своем возрасте на всеобщее обозрение."В годах и такие фотографии – стыдно должно быть","Дурновкусие", – прокомментировали пост критики.