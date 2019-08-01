Российская телеведущая и актриса снялась
в откровенной фотосессии в купальнике. Эвелина Бледанс поделилась снимками с
поклонниками на своей странице в Instagram.
Российская телеведущая и актриса снялась
в откровенной фотосессии в купальнике. Эвелина Бледанс поделилась снимками с
поклонниками на своей странице в Instagram.
Звезда позирует в
кадре в розовом купальнике на фоне крымского пейзажа. Свою публикацию Эвелина
Бледанс дополнила мотивирующим комментарием.
"45 – баба ягодка опять, а 50 – обнуление. И опять новая
жизнь – наивность, ожидания, розовые чепчики. Девочки, не бойтесь возраста, не
смотрите в паспорт, ни в свой, ни в мой, ни в чей. Принимайте то, что вы видите
сейчас, и наслаждайтесь. Видите свет, который идет от этой фотки? Чувствуете
энергию? Заряжайтесь, у меня ее много, я готова делиться", – написала знаменитость.
Большинство пользователей соцсети пришли в восторг от того, как она выглядит в
свои 50 лет.
"Что помогает вашему животику быть таким идеальным", "Эвелина,
Вы прекрасны! Прекрасный пример для многих девушек, женщин", "Вы
вообще стареть собираетесь? Я молодой парень и даже для меня ваша внешность еще
огого", "Ничего себе, цветочек. Даст фору молодым", "У меня
встал!", "Это
вообще законно быть такой красоткой?", "Эва, вы эталон красоты, я вами
восхищаюсь", – – высказались
восторженные фолловеры .
Однако были и те, кто пристыдил артистку за откровенные снимки,
которые она позволяет себе выкладывать в своем возрасте на всеобщее обозрение.
"В годах и такие фотографии – стыдно должно быть",
"Дурновкусие", – прокомментировали пост критики.