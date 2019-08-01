Дебютный клип нового состава группы Serebro раскритиковали в Сети. Поклонники просят продюсера коллектива – Максима Фадеева – закрыть проект.

Дебютный клип новогосостава группы Serebro раскритиковали в Сети.Поклонники просят продюсера коллектива – Максима Фадеева – закрыть проект.В начале 2019 года герлзбендSerebro остался без вокалисток. Для поиска новых участниц Максим Фадеев запустилцелое реалити-шоу.В феврале продюсерпредставил общественности новых участниц группы. Ими стали: Елизавета Корнилова, МарианнаКочурова и Ирина Титова.Отметим, что выбор Максима Фадееваустроил не всех. Многие поклонники считают, что новенькие девушки недотягивают: в сравнении с предыдущими вокалистками недостаточно харизматичны и талантливыДебютный клип Serebro на песню "О, мама", которыйвышел 30 июля, судя по всему, на придирчивых фанатов не произвел впечатления. ВСети музыкальный ролик раскритиковали.Видео начинается спредисловия, которое объясняет его задумку. "Группа Serebro стала абсолютноновой. Но их первый трек ''О, мама'' был записан в классическом стиле группы.Специально для поклонников было снято mood-видео, в котором сохраниласьэнергетика прежнего состава, чтобы каждый, кто скучает по прошлому, могпроникнуться ностальгией", – пишут авторы ролика.Обещанной энергетики поклонники коллектива в клипе необнаружили. В комментариях многие обращались к с просьбой распуститьновое Serebro."Где здесь хоть что-то от "старых" составов? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вначале вы пишете о том, что сможем проникнуться и погрузиться в прошлое ипочувствовать историю. И как ВОТ ЭТО может погрузить меня во времена и стили Dirty Kiss, Опиум, Дыши, В космосеи многих других хитов? МаксимАлександрович, хватит заниматься ерундой, закройте уже проект и создайте новуюдевичью группу, раз уж так неймется и извращайтесь над ней как хотите. А группуSEREBRO оставьте впокое", "Что стало с Фадеевым????😨😨😨😨😨 клип ***", – врезали продюсеру пользователи Сети.К слову, после просмотрамузыкального ролика многие пришли к выводу, что продюсер украл сам у себя. Трек"О, мама" показался подозрительно похожим на песню группы 4G – "Прости меня,мама". Отметим, что группа 4G тоже является детищем ."Слизано с песни 4g– простименя мама,🤦послушайте,сравните", "Кто заметил то что эта песня похоже на 4G прости менямама", – отмечали меломаны.