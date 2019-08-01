Дебютный клип нового
состава группы Serebro раскритиковали в Сети.
Поклонники просят продюсера коллектива – Максима Фадеева – закрыть проект.
Дебютный клип нового
состава группы Serebro раскритиковали в Сети.
Поклонники просят продюсера коллектива – Максима Фадеева – закрыть проект.
В начале 2019 года герлзбенд
Serebro остался без вокалисток. Для поиска новых участниц Максим Фадеев запустил
целое реалити-шоу.
В феврале продюсер
представил общественности новых участниц группы. Ими стали: Елизавета Корнилова, Марианна
Кочурова и Ирина Титова.
Отметим, что выбор Максима Фадеева
устроил не всех. Многие поклонники считают, что новенькие девушки недотягивают: в сравнении с предыдущими вокалистками недостаточно харизматичны и талантливы
Дебютный клип Serebro на песню "О, мама", который
вышел 30 июля, судя по всему, на придирчивых фанатов не произвел впечатления. В
Сети музыкальный ролик раскритиковали.
Видео начинается с
предисловия, которое объясняет его задумку. "Группа Serebro стала абсолютно
новой. Но их первый трек ''О, мама'' был записан в классическом стиле группы.
Специально для поклонников было снято mood-видео, в котором сохранилась
энергетика прежнего состава, чтобы каждый, кто скучает по прошлому, мог
проникнуться ностальгией", – пишут авторы ролика.
Обещанной энергетики поклонники коллектива в клипе не
обнаружили. В комментариях многие обращались к с просьбой распустить
новое Serebro.
"Где здесь хоть что-то от "старых" составов? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)
", "В
начале вы пишете о том, что сможем проникнуться и погрузиться в прошлое и
почувствовать историю. И как ВОТ ЭТО может погрузить меня во времена и стили Dirty Kiss, Опиум, Дыши, В космосе
и многих других хитов? Максим
Александрович, хватит заниматься ерундой, закройте уже проект и создайте новую
девичью группу, раз уж так неймется и извращайтесь над ней как хотите. А группу
SEREBRO оставьте в
покое", "Что стало с Фадеевым????😨😨😨😨😨 клип ***", – врезали продюсеру пользователи Сети.
К слову, после просмотра
музыкального ролика многие пришли к выводу, что продюсер украл сам у себя. Трек
"О, мама" показался подозрительно похожим на песню группы 4G – "Прости меня,
мама". Отметим, что группа 4G тоже является детищем .
"Слизано с песни 4g– прости
меня мама,🤦
послушайте,сравните", "Кто заметил то что эта песня похоже на 4G прости меня
мама", – отмечали меломаны.