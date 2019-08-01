Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве активистки Елены Григорьевой, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве активистки Елены Григорьевой, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, передает "Интерфакс".Как сообщили в пресс-службе СК РФ в четверг, Даврон Мухамедов, арестованный по подозрению в убийстве Григорьевой, заявил, что женщину убил другой мужчина.Мухамедов утверждает, что в ночь на 21 июля вместе с Григорьевой он распивал спиртные напитки, после чего он ушел, а женщина продолжила выпивать, но с другими мужчинами.По данным следствия, один из них 1990 года рождения во время ссоры избил Григорьеву, после чего ударил ее ножом не менее восьми раз в область спины и лица. От полученных травм женщина скончалась на месте. Преступник скрылся с места происшествия, выбросив орудие преступления в кусты около своего дома.Также следствием установлено, что в июле 2019 года Мухамедов напал на знакомого, отобрав у него деньги и вещи.Под тяжестью предъявленных доказательств обвиняемый полностью признал свою вину.