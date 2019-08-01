Столбы закрыли из-за пожароопасной ситуации. Об этом сообщили в дирекции красноярского заповедника. Пускать на особо охраняемую территорию туристов строго запрещено, передает ГТРК Красноярск.

"Столбы" закрыли из-за пожароопасной ситуации. Об этом сообщили в дирекции красноярского заповедника. Пускать на особо охраняемую территорию туристов строго запрещено, передает ГТРК "Красноярск".Запрет на посещение вступает в силу с вечера 2 августа. Всех, кто попытается нарушить кордоны, ожидает штраф. Когда заповедник снова откроют для всех желающих, пока сказать трудно. Специалисты ссылаются на прогноз погоды. Должны пойти сильные дожди, которые снизят пожарную опасность.Как известно, на территории Краснояского края установилась очень жаркая погода. Из-за лесных пожаров в регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. А сегодня в край вылетели первые два Ил-76. Как сообщают в Минобороны РФ, они помогут тушить пожары.