Председатель Республиканского юридического общества Александр Хаминский: Скандал с домом Максима Галкина – не более чем самореклама правозащитника из Кирова.

Председатель Республиканского юридического общества Александр Хаминский: Скандал с домом Максима Галкина – не более чем самореклама "правозащитника" из Кирова.В средствах массовой информации вчера начали муссироватьвопрос, связанный с несоответствием дома известного шоумена Максима Галкина иего супруги Аллы Пугачевой требованиям нормативных актов в областистроительства. По мнению автора обращения в контрольно-надзорные органы –кировского юриста Ярослава Михайлова – дом, вернее, замок Галкина превышаетустановленные ограничения по этажности (не более трех надземных этажей) и высоте(не более 20 метровот земли до конька).На самом деле кроме как пиар-акцией действия"правозащитника" назвать трудно. Даже если дом или иное строение несоответствует требованиям, подать заявление о проверке фактов и привлечении кответственности могут только соседи, представители органов местногосамоуправления или прокурор. Поэтому хитрый юрист и попросил проверить действияорганов стройнадзора и регистрации, а не самого Галкина. Это первое.Второе. Никаких нарушений на самом деле нет. Я. Михайлов вданном случае пытается "привязать" нормы обновленного ГрадостроительногоКодекса РФ к правоотношениям, возникшим задолго до вступления в силу изменений.Дело в том, что правоотношения в области строительства регулировались огромнымколичеством законов, подзаконных актов, инструкций и стандартов. Они зачастуюпротиворечили друг другу, так как отсутствовали единые подходы и понятийныйаппарат. Масла в огонь подлила и так называемая "дачная амнистия". Онамаксимально упростила легализацию уже построенных домов, разрешив не применятьбольшинство имевшихся на тот момент документов.Для того, чтобы упорядочить, наконец, в полном объемеправоотношения в области строительства, в 2004 году был принятГрадостроительный Кодекс. Согласно ему изданные к тому моменту правовые актымогли применяться в той мере, в которой они не противоречили самому Кодексу.Речь идет о сотнях Сводов правил, СНиП’ов, Республиканских и городскихстроительных норм. Однако и в Кодексе имели место правовая казуистика, азачастую и просто "дыры". Так, не было определено, что же такое "жилой дом","индивидуальный жилой дом", "одноквартирный жилой дом", "объект жилищногостроительства". В виду этого многие имевшиеся ограничения и требованияпрекратили применяться. Ведь когда речь идет о праве собственности, егоограничение возможно только в силу закона, к которому поименованные правовыеакты не относятся.Чтобы снять назревшую правовую коллизию, в августе 2018 годаФедеральным законом № 340-ФЗ был введен целый ряд изменений в ГрК РФ. В нашемслучае самое интересное – это п. 39 ст. 1 Кодекса. Теперь законодатель ввелопределения жилого дома и установил ограничения по этажности и высоте. Опытныйюрист Михайлов должен был знать, что эти нормы могут быть применимы только кновому строительству.И в заключение о возможных последствиях. Думаю, чтообращение не будет поддержано уполномоченными органами по причинам, которые япривел. Но если вдруг представить, что контролеры найдут-таки основания дляпередачи дела в суд, а суд вдруг примет решение не в пользу Галкина, ничегострашного не произойдет. Всегда имеется возможность изменить назначение зданияс жилого на нежилое. И организовать в нем, к примеру, гостевой дом. Иливыделить отдельно жилую двухэтажную половину, а вторую часть, которая,собственно, и напоминает замок, обозначить как объект пожарной безопасности. Нои это из области фантазии. Жилой дом, построенный и сданный в эксплуатацию всоответствии с актуальными на тот момент требованиями, никто никогда не тронет.