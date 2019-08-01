Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге не будет продлевать контракт с командой. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге не будет продлевать контракт с командой. Об этом сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко."Ланге покидает женскую сборную России. Тренерский совет соберется в сентябре и определит нового главного тренера", – приводит слова Кириленко РИА Новости.Также он назвал имена кандидатов на пост наставника сборной. Это Александр Ковалев, Дмитрий Донсков и Элен Шакирова.Напомним, что на прошедшем в июле чемпионате Европы по баскетболу российская команда заняла шестое место, не сумев второй раз подряд отобраться на Олимпийские игры.