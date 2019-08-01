Во время их совместной поездки молодой человек достал нож и напал на водителя

Во время их совместной поездки молодой человек достал нож и напал на водителяЖителю Муромского района признали виновным в убийстве, угоне машины и краже.Ранее неоднократно судимый 22-летний молодой человек находился в Муроме, созвонился с другом и договорился с ним о встрече в селе Молотицы.Возле муромского ТЦ он обратился к водителю «такси» и оплатил за поездку. По пути пассажир заехал в магазин, где купил спиртное, а затем, связываясь по телефону с другом, несколько раз менял направление поездки. У водителя появились претензии, на что последовала резкая реакция юноши, который достал нож и напал на мужчину.Пытаясь защититься, водитель выбрался из машины и убежал в сторону моста через реку Ушна. Тем временем, парень сел за руль и уехал с места преступления.До позднего вечера он катался, а затем украл из автомобиля 150 рублей, набор инструментов и бросил автомобиль около одного из населенных пунктов.65-летний водитель «такси» скончался.Приговором Муромского городского суда молодому человека приговорили к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.